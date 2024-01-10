0
0
168
НОВОСТИ

Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан

12:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия поддерживает разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины вместо того, который был отклонен на последнем саммите Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировавший на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14–15 декабря внесение поправок в бюджет сообщества на 2024–2027 годы ради выделения Украине 50 млрд евро.

«Хорошо, что Еврокомиссия готовит к 1 февраля план Б, в соответствии с которым финансовая поддержка Украине может быть оказана без использования бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии — это венгерский план А», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х («икс», бывшая Twitter).

Газета Politico сообщила 9 января со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если она будет выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе при соблюдении контроля за использованием средств. Новый план, который будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по 12,5 млрд евро в год за счет грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит 50 млрд евро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 10.01.2024
Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
0
16
13:32 10.01.2024
Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT
0
97
13:20 10.01.2024
В РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров — Путин
0
119
13:05 10.01.2024
Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией
0
132
13:00 10.01.2024
Маткапитал не нужно тратить на покупку авто — Путин
0
135
12:20 10.01.2024
Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
0
181
12:05 10.01.2024
Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
0
211
12:02 10.01.2024
Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
0
184
12:00 10.01.2024
Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
0
206
11:32 10.01.2024
В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
0
292

Возврат к списку