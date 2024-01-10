Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
12:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия поддерживает разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины вместо того, который был отклонен на последнем саммите Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировавший на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14–15 декабря внесение поправок в бюджет сообщества на 2024–2027 годы ради выделения Украине 50 млрд евро.
«Хорошо, что Еврокомиссия готовит к 1 февраля план Б, в соответствии с которым финансовая поддержка Украине может быть оказана без использования бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии — это венгерский план А», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х («икс», бывшая Twitter).
Газета Politico сообщила 9 января со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если она будет выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе при соблюдении контроля за использованием средств. Новый план, который будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по 12,5 млрд евро в год за счет грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит 50 млрд евро.
НОВОСТИ
- 14:00 10.01.2024
- Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
- 13:32 10.01.2024
- Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT
- 13:20 10.01.2024
- В РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров — Путин
- 13:05 10.01.2024
- Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией
- 13:00 10.01.2024
- Маткапитал не нужно тратить на покупку авто — Путин
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 12:00 10.01.2024
- Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
- 11:32 10.01.2024
- В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать