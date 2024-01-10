Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия поддерживает разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины вместо того, который был отклонен на последнем саммите Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировавший на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14–15 декабря внесение поправок в бюджет сообщества на 2024–2027 годы ради выделения Украине 50 млрд евро.

«Хорошо, что Еврокомиссия готовит к 1 февраля план Б, в соответствии с которым финансовая поддержка Украине может быть оказана без использования бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии — это венгерский план А», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х («икс», бывшая Twitter).

Газета Politico сообщила 9 января со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если она будет выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе при соблюдении контроля за использованием средств. Новый план, который будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по 12,5 млрд евро в год за счет грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит 50 млрд евро.