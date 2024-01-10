Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
12:02 10.01.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Тем временем павильон Сбера продолжает работу. Практически каждый день посетителей ожидают увлекательные мастер-классы и выступления в лектории Сбера, который организован вместе с Российским обществом «Знание» – генеральным партнером образовательной программы выставки «Россия». В январе запланированы выступления на такие темы, как социальная инженерия, эмоциональный интеллект, когнитивные искажения, кибербезопасность, креативное мышление, лидерство, управление временем, инвестиции, виртуальные ассистенты и многое другое. Расписание мероприятий лектория есть на сайте павильона в разделе «Лекции», также доступен видеоархив уже состоявшихся лекций.
С 10 по 14 января в павильоне проходит детская неделя с яркими активностями для юных посетителей. А 11 января, в Международный день «спасибо», гости выставки смогут поблагодарить любимых людей индивидуальной открыткой от Сбера – посетители смогут выбрать понравившуюся открытку и распечатать ее прямо на месте. 25-28 января в павильоне будут посвящены Дню студента: предусмотрены тематические лекции и семинары о стипендиальных программах для студентов и ключевых цифровых навыках, а также встречи с HR-специалистами, которые помогут спланировать будущую карьеру. Наконец, 31 января стартует неделя робототехники.
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, на экскурсии лучше заранее записаться на сайте павильона. За павильон Сбера также можно проголосовать на сайте выставки.
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