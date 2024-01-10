Маткапитал не нужно тратить на покупку авто — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин против использования материнского капитала для приобретения автомобиля. Однако глава государства поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.

На встрече с представителями общественности Путина попросили расширить возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля отечественного производства. «Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности (Минпромторг — прим. ТАСС) проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — отметил президент.