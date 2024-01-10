Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали четырех человек за нарушение государственной границы с Россией. Об этом погранотряд сообщил в соцсети Х («икс», ранее Twitter).

Инцидент произошел в районе местечка Париккала, он расследуется как «подозрение в нарушении государственной границы». Пограничники не уточняют, произошло ли это нарушении со стороны России или Финляндии.