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Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией

13:05 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали четырех человек за нарушение государственной границы с Россией. Об этом погранотряд сообщил в соцсети Х («икс», ранее Twitter).

Инцидент произошел в районе местечка Париккала, он расследуется как «подозрение в нарушении государственной границы». Пограничники не уточняют, произошло ли это нарушении со стороны России или Финляндии.

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