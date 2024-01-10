В РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров — Путин
13:20 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров», — сказал глава государства.
НОВОСТИ
- 14:00 10.01.2024
- Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
- 13:32 10.01.2024
- Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT
- 13:05 10.01.2024
- Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией
- 13:00 10.01.2024
- Маткапитал не нужно тратить на покупку авто — Путин
- 12:32 10.01.2024
- Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 12:00 10.01.2024
- Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
- 11:32 10.01.2024
- В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать