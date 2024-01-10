В РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров — Путин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России находится на минимальном уровне, однако в стране наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров», — сказал глава государства.