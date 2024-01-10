Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число контейнеровозов в Красном море сократилось в первую неделю января на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за атак йеменских мятежников (хуситов). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет лондонской судоходной компании Clarksons.

Согласно ее данным, «количество контейнеровозов в Красном море, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года». По словам руководителя исследовательского отдела Clarksons Стивена Гордона, из-за нападений террористов грузовые суда перенаправляются вокруг мыса Доброй Надежды.