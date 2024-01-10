Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положенный участникам спецоперации на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать, если не был использован, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки. Он пообещал обратить на это внимание Минобороны.

«Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», — пояснил глава государства.

«Это правило уже в Минобороны реализуется», — добавил Путин и отметил, что «регулярно с ребятами (бойцами СВО — прим. ТАСС) в контакте». «Я все равно на это обращу внимание [руководства Минобороны] и проговорю», — подчеркнул президент.