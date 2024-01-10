Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
14:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положенный участникам спецоперации на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать, если не был использован, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки. Он пообещал обратить на это внимание Минобороны.
«Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», — пояснил глава государства.
«Это правило уже в Минобороны реализуется», — добавил Путин и отметил, что «регулярно с ребятами (бойцами СВО — прим. ТАСС) в контакте». «Я все равно на это обращу внимание [руководства Минобороны] и проговорю», — подчеркнул президент.
НОВОСТИ
- 13:32 10.01.2024
- Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT
- 13:20 10.01.2024
- В РФ минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров — Путин
- 13:05 10.01.2024
- Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией
- 13:00 10.01.2024
- Маткапитал не нужно тратить на покупку авто — Путин
- 12:32 10.01.2024
- Венгрия приветствует разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины — Орбан
- 12:20 10.01.2024
- Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
- 12:05 10.01.2024
- Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского
- 12:02 10.01.2024
- Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» посетили 200 тысяч человек
- 12:00 10.01.2024
- Власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране — Politico
- 11:32 10.01.2024
- В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать