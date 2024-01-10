Двое россиян получили по 6 лет колонии за перевозку взрывчатки в Херсонской области
14:12 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генический районный суд в Херсонской области приговорил к 6 годам 3 месяцам и 6,5 года лишения свободы двух граждан России, которых задержали при перевозке взрывчатки в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«В апреле 2023 года обвиняемые задержаны сотрудниками УФСБ при перевозке самодельного взрывного устройства, состоящего из 1,8 кг взрывчатого вещества semtex, электродетонатора и устройства дистанционного приведения в действие. Геническим районным судом Херсонской области мужчина приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей, а его сообщница — к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сотрудники украинских спецслужб завербовали обвиняемых в сентябре 2022 года для совершения диверсионно-террористического акта на территории региона. Дело рассматривалось по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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