Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году упали на 60%

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты, говорится в сообщении «Транснефти».

«С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода „Дружба“ (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)», — сказано в сообщении.