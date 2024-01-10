Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году упали на 60%
14:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты, говорится в сообщении «Транснефти».
«С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода „Дружба“ (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)», — сказано в сообщении.
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