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Стратегия Запада на Украине не работает — премьер Словакии

15:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегия западных стран на Украине не работает, она оказалась неудачной. Об этом написал в комментарии для словацкой газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Стратегия Запада на Украине, просто говоря, не работает», — отметил он. По его словам, она оказалась «абсолютно неудачной».

«С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, [ее причины коренятся] и в развитии украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года», — написал Фицо.

Действия РФ на Украине после 24 февраля 2022 года, как полагает премьер, Запад использовал с целью «поставить Россию на колени». Для ее достижения киевским властям поставляют оружие и миллиарды долларов.

«Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России», — отмечает Фицо. Он указал, что Россия полностью контролирует новые регионы. «Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках [сырья] в Китай и Индию», — написал глава правительства Словакии.

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