ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина
15:12 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили атаку штурмовой группы Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино, потери противника на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что также нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. «Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля», — заключили в военном ведомстве.
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