ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили атаку штурмовой группы Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино, потери противника на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. «Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля», — заключили в военном ведомстве.