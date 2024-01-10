0
0
0
НОВОСТИ

После серьезных ранений можно будет по желанию служить в ВС, закон скорректируют — Путин

15:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Получившие ранения военнослужащие при желании смогут продолжить службу в Вооруженных силах (ВС) РФ, например, в военкоматах. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, законодательство, не позволявшее это делать, скорректируют.

«В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим», — отметил Путин. «Получил человек травму, но он вполне может служить — скажем, в военкомате, — либо выполнять аналогичные функции. Мы поменяем этот закон», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 10.01.2024
ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина
0
26
14:00 10.01.2024
Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
0
57
12:20 10.01.2024
Возвращение в строй модернизированной АПЛ «Иркутск» перенесено на 2025 год — источник
0
79
11:32 10.01.2024
В ВМФ России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
0
86
09:20 10.01.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
0
107
09:00 10.01.2024
ПВО РФ сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
0
114
21:51 09.01.2024
В ХАМАС просят мусульманские страны о поставках оружия
0
152
16:32 09.01.2024
ПВО уничтожила 4 БПЛА над Курской областью и перехватила 2 над Орловской — МО РФ
0
170
16:00 09.01.2024
Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле, возгорание локализовано
0
166
14:32 09.01.2024
МО РФ нарастит поставки линейки БПЛА, от сверхмалых до тяжелых — Шойгу
0
178

Возврат к списку