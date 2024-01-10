После серьезных ранений можно будет по желанию служить в ВС, закон скорректируют — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Получившие ранения военнослужащие при желании смогут продолжить службу в Вооруженных силах (ВС) РФ, например, в военкоматах. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, законодательство, не позволявшее это делать, скорректируют.

«В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим», — отметил Путин. «Получил человек травму, но он вполне может служить — скажем, в военкомате, — либо выполнять аналогичные функции. Мы поменяем этот закон», — добавил он.