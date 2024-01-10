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Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа

16:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать объекты на территории РФ беспилотником самолетного типа, он уничтожен над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«10 января около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — сказали в ведомстве.

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