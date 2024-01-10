Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, поддерживающий Израиль. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечившему поддержку сионистского образования (Государство Израиль — прим. ТАСС)», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.