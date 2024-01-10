Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль
16:12 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, поддерживающий Израиль. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечившему поддержку сионистского образования (Государство Израиль — прим. ТАСС)», — сказал представитель «Ансар Аллах» в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
НОВОСТИ
- 17:00 10.01.2024
- Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
- 16:32 10.01.2024
- Крупные вузы должны меняться с учетом вызовов, стоящих перед РФ — Мишустин
- 16:00 10.01.2024
- Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа
- 15:32 10.01.2024
- После серьезных ранений можно будет по желанию служить в ВС, закон скорректируют — Путин
- 15:12 10.01.2024
- ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина
- 15:00 10.01.2024
- Стратегия Запада на Украине не работает — премьер Словакии
- 14:32 10.01.2024
- Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году упали на 60%
- 14:12 10.01.2024
- Двое россиян получили по 6 лет колонии за перевозку взрывчатки в Херсонской области
- 14:00 10.01.2024
- Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
- 13:32 10.01.2024
- Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать