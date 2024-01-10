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Крупные вузы должны меняться с учетом вызовов, стоящих перед РФ — Мишустин

16:32 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие университеты страны должны переформатировать свою работу, чтобы соответствовать вызовам, которые сейчас стоят перед Россией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров.

«Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок, и обновить кадровую политику, прежде всего в части формирования преподавательского состава», — указал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования кабмин запустил ряд проектов для развития собственных производств: от станкостроения до развития авиатехники, фармацевтики и других. «Все эти сферы серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, но и повышают ответственность наших ведущих вузов, которые служат примером для всех остальных учебных организаций», — подчеркнул он.

К вузам, которые должны измениться, он отнес Тимирязевскую академию, Московский авиационный институт (МАИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

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