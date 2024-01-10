Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
17:00 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин насчитывается вдоль границы Украины и Белоруссии. Об этом рассказал государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.
«На сегодня мы насчитываем свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, которые установлены на украинско-белорусской границе, разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».
По словам Вольфовича, «сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону» Белоруссии, допускают заходы на приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами.
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