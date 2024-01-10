Над Волгоградской областью сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат сбит над Волгоградской областью, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», — приводятся слова губернатора в телеграм-канале администрации Волгоградской области.