0
0
116
НОВОСТИ

Финляндия может продлить закрытие КПП на границе с РФ бессрочно

17:40 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии рассматривает различные варианты работы пропускных пунктов на границе с Россией от продления их закрытия на ограниченный срок до решения закрыть их «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Никакого решения по состоянию на 15:30 мск среды не принято, сообщают финские СМИ.

Правительство запланировало продление закрытия восточной границы до дальнейшего уведомления, но вполне вероятно, что решение будет принято на ограниченный период времени, например на один месяц, сообщает Ilta-Sanomat.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц «по соображениям безопасности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:16 10.01.2024
Песков: Разговор президента РФ с министром обороны происходит несколько раз в сутки
0
42
17:12 10.01.2024
Над Волгоградской областью сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет
0
153
17:00 10.01.2024
Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
0
189
16:32 10.01.2024
Крупные вузы должны меняться с учетом вызовов, стоящих перед РФ — Мишустин
0
198
16:12 10.01.2024
Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль
0
242
16:00 10.01.2024
Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа
0
215
15:32 10.01.2024
После серьезных ранений можно будет по желанию служить в ВС, закон скорректируют — Путин
0
243
15:12 10.01.2024
ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина
0
272
15:00 10.01.2024
Стратегия Запада на Украине не работает — премьер Словакии
0
317
14:32 10.01.2024
Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году упали на 60%
0
325

Возврат к списку