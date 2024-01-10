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Песков: Разговор президента РФ с министром обороны происходит несколько раз в сутки

18:16 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ обратили внимание, что на последних встречах участники СВО или их близкие рассказывали Путину о некоторых организационных сбоях, а глава государства обещал обсудить это с Шойгу. Журналисты уточнили у Пескова, состоялся ли уже такой разговор.

«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», — заметил в ответ представитель Кремля.

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