МИД Словакии: Мы осудим перемещение оружия между РФ и КНДР, если будут доказательства

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не подписала заявление почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи РФ оружия из КНДР из-за отсутствия доказательств и готова присоединиться к документу, если они будут предоставлены. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, слова которого приводит информационное агентство ТАСР.

«Мы [Словакия] последовательно выступаем за соблюдение международного права и санкций СБ ООН, но мы не будем делать это [подписывать заявление о передаче РФ ракет из КНДР] лишь потому, что к нам кто-то обратится с тем, что „мы так думаем, но доказательств этого мы вам не дадим“, — сказал Бланар. — Мы осудим перемещение оружия между Россией и КНДР, если будут доказательства».