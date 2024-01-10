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НОВОСТИ

Президент РФ после визита на Чукотку прибыл в Хабаровск

20:28 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В этот регион глава государства прилетел с Чукотки.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Хабаровске Путин проведет предметную беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, посетит местную мультипликационную студию и пообщается с губернатором края Михаилом Дегтяревым.

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