Президент РФ после визита на Чукотку прибыл в Хабаровск

20:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В этот регион глава государства прилетел с Чукотки.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Хабаровске Путин проведет предметную беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, посетит местную мультипликационную студию и пообщается с губернатором края Михаилом Дегтяревым.