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НОВОСТИ

Власти Финляндии подтвердили, что КПП на границе с Россией будут закрыты еще месяц

23:40 10.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин Финляндии решил продлить закрытие пропускных пунктов на границе с Россией на месяц. Об этом сообщила на предвыборных дебатах в эфире телеканала Yle глава Министерства лесного и сельского хозяйства Финляндии, также являющаяся кандидатом в президенты от христианских демократов, Сари Эссайя.

Ранее ряд финских СМИ сообщил, что КПП будут закрыты еще месяц. «В этом случае могу подтвердить информацию, которая стала доступна общественности», — сказала она.

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