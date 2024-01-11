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НОВОСТИ

ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями — МО РФ

09:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО РФ сбили 3 украинских дрона самолетного типа над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны.

«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщили в ведомстве.

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