ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО РФ сбили 3 украинских дрона самолетного типа над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны.

«11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщили в ведомстве.