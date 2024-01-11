Минивэн столкнулся с грузовиком в Пензенской области, погибли 7 человек

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минивэн выехал на встречную полосу на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, где столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщается на сайте «МВД-медиа»

«11 января около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение двух автомашин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля минивэн, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком „Вольво“ под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших», — говорится в сообщении.