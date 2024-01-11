Американская разведка считает, что «Хезболлах» может осуществить атаку в США — Politico
09:20 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская разведка полагает, что боевики шиитской организации «Хезболлах» могут осуществить атаки на территории США или на американских дипломатов за рубежом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четыре источника в администрации президента США Джо Байдена.
Как пишет издание, чиновники считают, что «сначала поддерживаемая Ираном вооруженная группировка нанесет удар по американским ВС на Ближнем Востоке». «Разведка США собирает сведения касательно „Хезболлах“, которые указывают на то, что она рассматривает возможность осуществления атак на американские ВС или дипломатических сотрудников», — отмечает газета.
«Вероятность атаки на территории США также растет по мере эскалации напряженности в регионе», — пишет Politico. Издание отмечает, что источники в администрации США не пояснили, о какого именно рода атаке может идти речь. По их словам, «Хезболлах» имеет «широкую международную сеть, которая позволила бы группировке использовать агентов для осуществления атаки в Соединенных Штатах». При этом, по оценкам разведки, другие группировки на Ближнем Востоке подобными возможностями не располагают.
Газета подчеркивает, что атака на территории США или на американских военных или дипломатов за рубежом «станет ударом для администрации Байдена». «Это также, вероятно, втянет США обратно на Ближний Восток в то время, когда они пытаются сконцентрировать ресурсы в сфере национальной безопасности на противодействии Китаю и России», — констатирует Politico.
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