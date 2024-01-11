РФ стала первой экономикой Европы, но еще есть над чем работать — Путин
09:32 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. При этом, отметил он, если смотреть по подушевому показателю, РФ еще есть, над чем работать.
«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — рассказал президент РФ.
«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать», — добавил глава государства.
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