Китай готов к взаимодействию с РФ для усиления влияния БРИКС — глава МИД КНР
10:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти всецело поддерживают проведение в текущем году саммита БРИКС под председательством России и готовы к сотрудничеству с РФ ради усиления международного влияния объединения. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китай полностью поддерживает Российскую Федерацию как председателя БРИКС в этом году в успешном проведении саммита БРИКС и готов работать с Россией для усиления международного влияния объединения», — сообщил китайский дипломат в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Как уточнил Ван И, Пекин стремится к многостороннему сотрудничеству на площадке БРИКС на новом, более высоком качественном уровне.
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