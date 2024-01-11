БПЛА упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания — губернатор

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания в одном из муниципалитетов, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.

Гусев добавил, что на месте работают оперативные службы. «Ситуацию держу на личном контроле», — уточнил губернатор.