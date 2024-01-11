БПЛА упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания — губернатор
10:05 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания в одном из муниципалитетов, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет», — написал он.
Гусев добавил, что на месте работают оперативные службы. «Ситуацию держу на личном контроле», — уточнил губернатор.
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