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Администрация Байдена поддерживает конфискацию замороженных российских активов - Bloomberg

10:20 11.01.2024 Источник: Lenta.ru

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает конфискацию замороженных российских активов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стало известно, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины.

Соответствующая записка была направлена в комитет по международным отношениям Сената США. Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации.

В материале агентства уточняется, что администрация Байдена поддержала подобное решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

Американские власти также намерены согласовать эти меры с союзниками по G7. В первую очередь речь идет о Европе, где размещены около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов, но идея их изъятия в одностороннем порядке не получила широкой поддержки.  Lenta.Ru

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