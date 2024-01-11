Минфин намерен увеличить отчисления от лотерей в бюджет
10:32 11.01.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минфине заявили о поэтапном увеличении отчислений в бюджет от лотерей. Вместо нынешних 10% от разницы выручки оператора и призового фонда предлагается изменить размер ассигнований на 6% от заработка организатора.
Как следует из анализа ведомства, если расчётная база будет изменена, в 2025 году поступления в бюджет могут составить около 4,8 млрд рублей, а в 2026 — около 5,7 млрд рублей.
В материалах к законопроекту поясняется, что инициатива связана с желанием увеличить отчисления в казну из-за необходимости расширения финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.
Уточняется, что реализация проекта федерального закона не окажет воздействия на экономическое развитие отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ и муниципальных образований. Говорит Москва
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