Минфин намерен увеличить отчисления от лотерей в бюджет

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минфине заявили о поэтапном увеличении отчислений в бюджет от лотерей. Вместо нынешних 10% от разницы выручки оператора и призового фонда предлагается изменить размер ассигнований на 6% от заработка организатора.

Как следует из анализа ведомства, если расчётная база будет изменена, в 2025 году поступления в бюджет могут составить около 4,8 млрд рублей, а в 2026 — около 5,7 млрд рублей.

В материалах к законопроекту поясняется, что инициатива связана с желанием увеличить отчисления в казну из-за необходимости расширения финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Уточняется, что реализация проекта федерального закона не окажет воздействия на экономическое развитие отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ и муниципальных образований. Говорит Москва