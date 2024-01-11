0
0
110
НОВОСТИ

Минфин намерен увеличить отчисления от лотерей в бюджет

10:32 11.01.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минфине заявили о поэтапном увеличении отчислений в бюджет от лотерей. Вместо нынешних 10% от разницы выручки оператора и призового фонда предлагается изменить размер ассигнований на 6% от заработка организатора.

Как следует из анализа ведомства, если расчётная база будет изменена, в 2025 году поступления в бюджет могут составить около 4,8 млрд рублей, а в 2026 — около 5,7 млрд рублей.

В материалах к законопроекту поясняется, что инициатива связана с желанием увеличить отчисления в казну из-за необходимости расширения финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Уточняется, что реализация проекта федерального закона не окажет воздействия на экономическое развитие отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ и муниципальных образований.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.01.2024
БПЛА упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания — губернатор
0
48
09:00 11.01.2024
ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями — МО РФ
0
62
18:40 10.01.2024
МИД Словакии: Мы осудим перемещение оружия между РФ и КНДР, если будут доказательства
0
124
18:16 10.01.2024
Песков: Разговор президента РФ с министром обороны происходит несколько раз в сутки
0
139
17:12 10.01.2024
Над Волгоградской областью сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет
0
141
17:00 10.01.2024
Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
0
145
16:12 10.01.2024
Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль
0
160
16:00 10.01.2024
Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа
0
153
15:12 10.01.2024
ВС РФ отразили атаку Нацгвардии Украины в районе Работина
0
168
14:00 10.01.2024
Неиспользованный отпуск бойцов СВО должен не пропадать, а «отгуливаться» позднее — Путин
0
168

Возврат к списку