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Путин согласился, что рост ВВП России может превысить 4%

11:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может превысить 4%, согласился президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. По его словам, падение этого показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

«Больше четырех [процентов]? Ну, может быть, — отреагировал глава государства на реплику председателя „Деловой России“ Алексея Репика. — У нас падение, мне [глава правительства] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году — 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%». «Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]», — заключил Путин.

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