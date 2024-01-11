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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей

11:05 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 руб. впервые с 29 декабря 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 9:41 мск, доллар снижался на 0,39% до 88,99 руб.

К 9:45 мск доллар немного ускорил снижение до 0,4% и находился на уровне 88,98 руб. В то же время курс евро снижался на 0,12%, до 97,88 руб., юаня — до 12,407 руб. (-0,02%).

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