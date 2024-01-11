В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 55 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.