В Петербурге проходят обыски в полиции по делу о легализации 3 тыс. мигрантов
12:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски по местам работы и жительства двух полицейских, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции на территории города и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3 000 иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России. Установлена причастность к вышеуказанной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга», — говорится в сообщении.
Как установили оперативники, после окончания патента на временное осуществление трудовой деятельности или срока временного пребывания в России на иностранного гражданина оформляли фальшивые протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации с территории РФ.
В четверг полиция проводит масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в ряде миграционных центров. Собранные материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
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