Путин заявил о востребованности высокоскоростного ж/д сообщения по РФ
12:05 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скорость железнодорожных перевозок по РФ будет расти, это одна из главных задач РЖД, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.
Главу государства попросили принять меры для сокращения времени железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке. «Это одна из основных задач РЖД — увеличение скорости перевозок, это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше», — ответил Путин.
«Скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. У нас с такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано, и, конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов. Это точно», — добавил он.
НОВОСТИ
- 12:32 11.01.2024
- В Самаре человек погиб при взрыве газа в многоэтажке
- 12:20 11.01.2024
- Только Турция, Болгария и Румыния займутся очисткой Черного моря от мин — МО Турции
- 12:00 11.01.2024
- В Петербурге проходят обыски в полиции по делу о легализации 3 тыс. мигрантов
- 11:32 11.01.2024
- Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае победы на выборах
- 11:20 11.01.2024
- В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ
- 11:05 11.01.2024
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей
- 11:00 11.01.2024
- Путин согласился, что рост ВВП России может превысить 4%
- 10:40 11.01.2024
- На курорте Сбера «Манжерок» в 2023 году состоялись 20 спортивных соревнований
- 10:32 11.01.2024
- Минфин намерен увеличить отчисления от лотерей в бюджет
- 10:20 11.01.2024
- Администрация Байдена поддерживает конфискацию замороженных российских активов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать