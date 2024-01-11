Путин заявил о востребованности высокоскоростного ж/д сообщения по РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скорость железнодорожных перевозок по РФ будет расти, это одна из главных задач РЖД, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Главу государства попросили принять меры для сокращения времени железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке. «Это одна из основных задач РЖД — увеличение скорости перевозок, это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше», — ответил Путин.

«Скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. У нас с такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано, и, конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов. Это точно», — добавил он.