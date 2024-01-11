Только Турция, Болгария и Румыния займутся очисткой Черного моря от мин — МО Турции
12:20 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в работе по очистке Черного моря от дрейфующих мин будут участвовать только ВМС трех стран, подписавших соответствующий меморандум. Документ был подписан ранее в Стамбуле между минобороны Турции, Болгарии и Румынии.
«Эта инициатива будет открыта для участия кораблей только [этих] трех черноморских стран. Мы ценим возможный вклад нечерноморских стран и наших союзников в эту работу. Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий», — сообщил министр на церемонии подписания документа.
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