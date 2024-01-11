Только Турция, Болгария и Румыния займутся очисткой Черного моря от мин — МО Турции

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в работе по очистке Черного моря от дрейфующих мин будут участвовать только ВМС трех стран, подписавших соответствующий меморандум. Документ был подписан ранее в Стамбуле между минобороны Турции, Болгарии и Румынии.

«Эта инициатива будет открыта для участия кораблей только [этих] трех черноморских стран. Мы ценим возможный вклад нечерноморских стран и наших союзников в эту работу. Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий», — сообщил министр на церемонии подписания документа.