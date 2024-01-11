Российские беспилотники уже эффективно применяются на СВО — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники российского производства — как ударные, так и разведывательные — уже эффективно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

«Вот продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, — всем хорошо известно — крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные, — обратился Путин к бизнесмену, занимающемуся выпуском БПЛА. — И они очень эффективно применяются».