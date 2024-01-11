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Бюджет РФ в январе может получить 130,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов

13:05 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в январе 2024 года может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

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