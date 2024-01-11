Войска РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Торского, заставив противника отступить
13:20 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения российской группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили противника отступить на исходные рубежи. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«Активными действиями мотострелковых подразделений сорвана ротация противника в районе населенного пункта Торское. Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи», — сообщил он на видео, размещенном в телеграм-канале Минобороны РФ.
Шаров добавил, что армейская авиация и артиллерия группировки поразили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов противника, а также скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
«Всего в результате комплексного поражения потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза», — добавил офицер.
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