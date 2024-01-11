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Площадь незаконной рубки лесов в 40 регионах РФ уменьшилась на 65% в 2023 году

14:12 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дистанционный мониторинг лесов помог в 2023 году снизить площади незаконной вырубки леса на 65% в 40 регионах ввиду увеличения площади дистанционного мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

«Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга выявлено в Иркутской, Амурской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. По 40 регионам России с увеличением площади дистанционного мониторинга по сравнению с 2022 годом количество нарушений лесного законодательства снизилось на 71% (на более 600 случаев), площадь подтвержденных незаконных рубок и объем нелегально заготовленной древесины сократились на 65%», — приводятся в сообщении слова начальника управления лесоустройства и земельных отношений Рослесхоза Алексея Григорьева.

В 2023 году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах России на площади 250 млн га, в том числе непрерывный — на 60 млн га. По сравнению с предыдущим годом общая площадь дистанционного мониторинга увеличилась на 14%, непрерывного дистанционного мониторинга — на 50%.

При этом с помощью дистанционного мониторинга за 2023 год удалось выявить почти тысячу случаев незаконной рубки объемом около 200 тыс. кубометров. Выявленный ущерб составил порядка 2,6 млрд руб.

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