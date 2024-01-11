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НОВОСТИ

Россияне назвали размер "пенсии мечты"

14:00 11.01.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: россияне назвали «пенсией мечты» сумму 47 600 рублей. Столько хотел бы получать в старости среднестатистический работающий гражданин нашей страны. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.

«По данным Социального фонда, в ноябре 2023 года средний размер выплат для неработающих составил 20 262 рублей. При этом россияне назвали достойной пенсию в 2,5 раза больше».

Как следует из опроса, мужчины оценивают нормальную выплату в 48 700 рублей, женщины — в 46 700 рублей.

Выше всего запросы у жителей крупных городов. Так, в Москве граждане настроены на пенсию в 51 500 рублей, в Санкт-Петербурге — на 49 000 рублей. В Тюмени хотели бы получать 48 900 рублей.

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