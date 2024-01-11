США попали в ловушку на Украине, не осознав упадка собственной военной индустрии — историк

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты оказались в ловушке на Украине в результате самообмана по поводу прочности собственного промышленного потенциала. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил историк и антрополог Эмманюэль Тодд.

«США попали в ловушку на Украине, оказавшись в центре противостояния с Россией. Причем эта ловушка образовалась из-за украинского национализма, иллюзий Вашингтона по поводу возможности исчезновения России и его неспособности увидеть разрушение собственного промышленного потенциала», — отметил он.

По его словам, «Запад обрек Украину на ужасные страдания, привив ей иллюзию, будто у него есть средства поддержать Киев в войне». «США сейчас заявляют, что собираются производить ракеты Patriot в Германии. Это, разумеется, вызвано тем, что они неспособны делать их сами, поскольку у них больше нет необходимого промышленного аппарата», — подчеркнул он.

Он считает, что «одна из целей Вашингтона — помешать сближению России и Германии». По словам исследователя, «США проводят курс геополитического террора». «Эта политика обречена на провал, — отметил он. — Запад проиграет».

Тодд убежден, что «на выходе из этой войны предстоит осознать, что мировые державы слабеют, их население сокращается». «США придется отказаться от имперских амбиций, уйти из Азии и всех остальных регионов, где они подпитывают конфликты», — полагает историк.