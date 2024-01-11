Вьетнам не согласен с оценкой США ситуации со свободой вероисповедания
15:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам призывает Соединенные Штаты не включать страну в ежегодно составляемый Госдепом специальный список наблюдения за свободой вероисповедания. Об этом заявила на пресс-брифинге в Ханое официальный представитель МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг.
«Последовательная политика СРВ заключается в уважении и гарантии соблюдения прав человека, свободы вероисповедания и убеждений своего народа», — указала дипломат. Вьетнамское государство, по ее словам, неизменно проводит политику, обеспечивающую уважение и соблюдение основных прав и свобод своих граждан, в том числе права на свободу совести и вероисповедания, что нашло четкое отражение в Конституции 2013 года и правовой системе» Вьетнама. «Усилия и достижения Вьетнама в обеспечении прав человека, включая обеспечение свободы совести и вероисповедания, были неоднократно признаны международным сообществом в последние годы», — подчеркнула Фам Тху Ханг.
Ханой выражает сожаление в связи с включением республики в специальный контрольный список государств, подозреваемых в нарушении свободы вероисповедания, и призывает США дать объективную оценку, основанную на точной и всеобъемлющей информации о ситуации со свободой религии и убеждений во Вьетнаме, отметила представитель внешнеполитического ведомства.
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