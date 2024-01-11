Дефицит бюджета РФ в 2023 г. предварительно составил 3,24 трлн руб. — Минфин РФ
15:12 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства финансов.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.
Предварительно, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32,364 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года на 4%.
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