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НОВОСТИ

Турция ранее уведомляла Британию, что не пропустит подаренные Украине тральщики

15:32 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ранее уже разъясняла Великобритании, что в соответствии с Конвенцией Монтрё не пропустит подаренные Украине минные тральщики в Черное море, при этом соответствующих запросов с британской стороны не поступало. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на источники в Минобороны республики.

«Конвенция Монтрё является гарантией стабильности в Черном море, и она строго соблюдается. До окончания <…> [российско-украинского конфликта] минные тральщики, переданные Великобританией Украине, не смогут пройти в Черное море. Об этом британской стороне было сообщено ранее, и на данный момент никаких запросов на этот счет не поступало», — сообщил источник.

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