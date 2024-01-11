Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 г. превысили план, составив 8,82 трлн руб.
16:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ в 2023 году получил 8,82 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 822 млрд рублей больше базового размера (8 трлн руб.). Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на сайте Минфина РФ.
«Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в сообщении.
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 г. превысили план более чем на 3,1 трлн рублей, составив 20,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом ненефтегазовые доходы увеличились на 25%, отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:20 11.01.2024
- Войска РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Торского, заставив противника отступить
- 11:20 11.01.2024
- В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ
- 10:05 11.01.2024
- БПЛА упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания — губернатор
- 09:00 11.01.2024
- ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями — МО РФ
- 18:40 10.01.2024
- МИД Словакии: Мы осудим перемещение оружия между РФ и КНДР, если будут доказательства
- 18:16 10.01.2024
- Песков: Разговор президента РФ с министром обороны происходит несколько раз в сутки
- 17:12 10.01.2024
- Над Волгоградской областью сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет
- 17:00 10.01.2024
- Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
- 16:12 10.01.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль
- 16:00 10.01.2024
- Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать