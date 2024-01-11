Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 г. превысили план, составив 8,82 трлн руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в 2023 году получил 8,82 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 822 млрд рублей больше базового размера (8 трлн руб.). Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на сайте Минфина РФ.

«Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в сообщении.

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 г. превысили план более чем на 3,1 трлн рублей, составив 20,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом ненефтегазовые доходы увеличились на 25%, отмечается в сообщении.