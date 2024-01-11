В Киеве признали, что силы РФ научились противодействовать украинским морским дронам

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов, признал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. <…> Некоторые наши уловки, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдут в 2024 году. Поэтому нужно менять тактику, изменять технические характеристики всего, что вы делаете», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».