В Киеве признали, что силы РФ научились противодействовать украинским морским дронам
16:32 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы РФ научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов, признал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.
«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. <…> Некоторые наши уловки, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдут в 2024 году. Поэтому нужно менять тактику, изменять технические характеристики всего, что вы делаете», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».
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