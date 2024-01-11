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НОВОСТИ

Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя

17:00 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информационное пространство в текущих реалиях является очень важным полем боя, на журналистах сегодня лежит огромная ответственность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя», — сказал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год. «Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан», — отметил премьер.

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