В Европе полагают, что Катар мог знать о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль — Politico
17:12 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители европейских спецслужб предполагают, что Катар мог знать о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако веских доказательств этого нет, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Мы изучаем этот вопрос», — отметил высокопоставленный представитель европейского разведсообщества, добавив, что спецслужбы «видят дым», но «не видят огня». Причиной того, что Катар не сообщил о предстоящей атаке в том случае, если он все же располагал подобной информацией, в Европе считают заинтересованность Дохи в срыве переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. Источники газеты указали, что соглашение о нормализации могло бы начать новый этап энергетического сотрудничества между двумя странами, что значительно ухудшило бы положение Катара. «Любые изменения в балансе сил подорвали бы позиции Катара в качестве ведущего дипломатического игрока [в регионе]», — добавил один из собеседников Politico.
Настороженность спецслужб вызывает то, с какой легкостью Доха взяла на себя посредническую роль в переговорах по освобождению заложников. Это стало возможным благодаря тому, что Катар десятилетиями выстраивал отношения как с ХАМАС, так и с Израилем, сделав их «зависимыми» от партнерства с Дохой, поясняет издание. В качестве аргумента в пользу того, что Катар мог знать о нападении, в европейском разведсообществе также приводят тот факт, что службы безопасности страны пристально следят «за каждым шагом» проживающих в Катаре лидеров ХАМАС, включая главу политбюро Исмаила Ханию.
«Катарцы могут быть заинтересованы в длительных переговорах, поскольку это подчеркивает их положительную роль [в регионе]», — указал один из собеседников газеты, комментируя дальнейшую роль Катара в палестино-израильском конфликте. «Им ясно, что никто не будет критиковать их, поскольку они выступают в качестве позитивных игроков с точки зрения сделки по заложникам», — добавил он.
В конце ноября прошлого года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин.
НОВОСТИ
- 13:20 11.01.2024
- Войска РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Торского, заставив противника отступить
- 11:20 11.01.2024
- В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ
- 10:05 11.01.2024
- БПЛА упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания — губернатор
- 09:00 11.01.2024
- ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями — МО РФ
- 18:40 10.01.2024
- МИД Словакии: Мы осудим перемещение оружия между РФ и КНДР, если будут доказательства
- 18:16 10.01.2024
- Песков: Разговор президента РФ с министром обороны происходит несколько раз в сутки
- 17:12 10.01.2024
- Над Волгоградской областью сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет
- 17:00 10.01.2024
- Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией — Вольфович
- 16:12 10.01.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль
- 16:00 10.01.2024
- Над Воронежской областью уничтожен украинский дрон самолетного типа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать