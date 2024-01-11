В Европе полагают, что Катар мог знать о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль — Politico

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители европейских спецслужб предполагают, что Катар мог знать о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако веских доказательств этого нет, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Мы изучаем этот вопрос», — отметил высокопоставленный представитель европейского разведсообщества, добавив, что спецслужбы «видят дым», но «не видят огня». Причиной того, что Катар не сообщил о предстоящей атаке в том случае, если он все же располагал подобной информацией, в Европе считают заинтересованность Дохи в срыве переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. Источники газеты указали, что соглашение о нормализации могло бы начать новый этап энергетического сотрудничества между двумя странами, что значительно ухудшило бы положение Катара. «Любые изменения в балансе сил подорвали бы позиции Катара в качестве ведущего дипломатического игрока [в регионе]», — добавил один из собеседников Politico.

Настороженность спецслужб вызывает то, с какой легкостью Доха взяла на себя посредническую роль в переговорах по освобождению заложников. Это стало возможным благодаря тому, что Катар десятилетиями выстраивал отношения как с ХАМАС, так и с Израилем, сделав их «зависимыми» от партнерства с Дохой, поясняет издание. В качестве аргумента в пользу того, что Катар мог знать о нападении, в европейском разведсообществе также приводят тот факт, что службы безопасности страны пристально следят «за каждым шагом» проживающих в Катаре лидеров ХАМАС, включая главу политбюро Исмаила Ханию.

«Катарцы могут быть заинтересованы в длительных переговорах, поскольку это подчеркивает их положительную роль [в регионе]», — указал один из собеседников газеты, комментируя дальнейшую роль Катара в палестино-израильском конфликте. «Им ясно, что никто не будет критиковать их, поскольку они выступают в качестве позитивных игроков с точки зрения сделки по заложникам», — добавил он.

В конце ноября прошлого года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин.