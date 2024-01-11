США уведомили Сербию о планах поставок Косову ПТРК Javelin
17:40 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США Кристофер Хилл в ходе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем проинформировал сербского лидера о том, что Вашингтон вскоре запустит официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»). Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Вучича заявлении.
«Посол Хилл проинформировал президента Вучича о решении США удовлетворить запрос Приштины на закупку ПТРК Javelin. Как заявил посол Хилл, Госдепартамент направит запрос Приштины в Конгресс США, что станет началом официальной процедуры», — сообщили в пресс-службе.
«Президент Вучич заявил, что эта информация является большим разочарованием для Сербии, но наша страна вместе с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений», — говорится в документе.
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